alarai

Le problème c’est aussi le manque de concurrence, si on avait deux boite qui jouaient vraiment sur le même terrain il y aurait une plus grande pression a avoir de meilleur coût. Comme Nvidia va en plus être tout seul sur le high end ca ne va pas aider. D’autant qu’ils ont de manière consistante une sacré part du marché.

Ca serait aussi intéressant si un concurrent apporter une nouvelle technologie car c’est là que Nvidia a aussi été fort, ils ont lancé leurs nouvelles technos Ray-Tracing, DLSS, … avec un sacré impact sur les perfs et qui sont maintenant en standard avec des équivalents chez AMD et Intel, mais clairement en retrait d’un point de vue qualité et performance. Si AMD pouvait sortir une grosse feature qui change les choses et apporte beaucoup cela jouerai aussi très certainement.