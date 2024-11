La RTX 5090 serait équipée d’un GPU GB202 gravé en 3 nm (par TSMC) comprenant 21 760 cœurs CUDA, soit une augmentation de 33 % par rapport aux 16 384 cœurs de la RTX 4090. Ce GPU intégrerait également 32 Go de mémoire GDDR7, contre 24 Go de GDDR6X pour son prédécesseur, et utiliserait une interface mémoire de 512 bits, permettant une bande passante estimée à plus de 1 500 Go/s. Ces caractéristiques en feraient une carte adaptée aux jeux les plus exigeants, ainsi qu’aux tâches de rendu et de calcul intensif. Les fréquences boost pourraient atteindre 2,9 GHz, voire plus, ce qui représenterait un nouveau palier de performances dans la gamme GeForce.

Cependant, cette puissance aurait un coût : l'enveloppe thermique de la carte pourrait atteindre 600 W, nécessitant une alimentation puissante et une gestion thermique optimisée. Ces spécifications, si elles se confirment, devraient être précisées par NVIDIA au CES 2025.