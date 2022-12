Chez Galax, la RTX 4090 Ti entre erreur et réalité ?

Logiquement, NVIDIA devrait également en profiter pour revoir à la hausse les fréquences appliquées au GPU afin de lui faire gagner plus de puissance encore. Il n'est pas non plus exclu que la firme ajoute de la mémoire vive GDDR6X à 23 Gbps pour couronner le tout. Nous aurions alors une bête de course capable d'éclipser encore plus tout ce que peut actuellement proposer la concurrence… même si l'écart de performances avec la RTX 4090 n'irait pas tellement au-dessus des 10 % selon les estimations de TechPowerUp.

Reste à savoir quel prix serait fixé pour une telle carte, sachant que l'actuelle RTX 4090 est déjà affichée à 1 849 euros en tarif recommandé et que le placement des modèles custom est plutôt situé aux alentours des 2 100 - 2 300 euros, voire plus. Réponse potentielle début janvier, à l'issue de la conférence de NVIDIA au CES 2023.