NVIDIA : des GeForce RTX 4080 vues en ligne... et, surprise, elles coûtent un bras

En l'occurrence, les modèles Palit listés chez LaptopsDirect s'affichent à un tarif environ 40 % plus élevé que le prix recommandé par NVIDIA outre-Atlantique. Dans le cas précis des modèles listés par ce revendeur britannique, cette hausse s'explique en partie par l'inclusion de la TVA locale (22 %). Pour rappel, les prix annoncés lors de lancements internationaux sont le plus souvent exprimés en dollars, et hors taxes, ce qui induit par la suite un décalage avec les prix de vente affichés TTC en France, comme au Royaume-Uni.

Il n'empêche que NVIDIA a aussi augmenté sans trembler le prix de ses RTX 4080 et 4090 par rapport à leurs prédécesseurs. Ajoutons à cela les tarifs toujours un peu plus élevés réclamés pour les modèles customs, mais aussi les problèmes d'approvisionnement qui continuent de toucher le marché des GPU, et vous obtenez une flambée des prix sur les RTX Ada Lovelace. Précisons la RTX 4080 de référence est annoncée en France à partir de 1 469 euros, TVA comprise.