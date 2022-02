NVIDIA commente enfin la "non-sortie" des GeForce RTX 3090 Ti

En substance, NVIDIA n'a donc rien à dire de plus, mais on retient tout de même que le nom de RTX 3090 Ti semble devoir rester au programme. La carte graphique doit être conçue autour du GPU GA102-350, disposer de la mémoire vidéo la plus rapide du moment (GDDR6X à 21 Gbps ) pour une consommation envisagée de 450 W.