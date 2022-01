MSI frappe un grand coup avec sa GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X aux specs effrayantes

La GeForce RTX 3090 Ti « de base » est une carte ultra puissante, ultra coûteuse et ultra énergivore, mais la SUPRIM X de MSI va plus loin. NVIDIA évoque des fréquences de 1 560 MHz de base et 1 860 MHz en boost, MSI pousse 1 880 MHz en boost et 1 900 MHz en mode extreme.