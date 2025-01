Le message est on ne peut plus clair. En bon français, NVIDIA y explique s'attendre à une forte demande autour des GeForce RTX 5090 et 5080. La société précise « penser que des ruptures de stock pourraient arriver », mais ajoute « NVIDIA et ses partenaires expédient plus de produits aux revendeurs chaque jour pour les aider à mettre des GPU entre les mains des joueurs ».

En lisant entre les lignes, mais pas beaucoup, on voit donc bien qu'il sera difficile de se procurer une GeForce RTX 5090, et même une RTX 5080, au moins dans les prochains jours/semaines. La question du temps nécessaire pour que les stocks soient plus stables reste sans réponse.