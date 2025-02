Officiellement (nous insistons sur ce terme en ces temps de stocks riquiqui) proposé au même tarif que la TUF Gaming RTX 4070 Ti SUPER, le troisième modèle de la gamme Blackwell est évidemment intéressant. Puisque l'on dispose de performances plus élevées pour un prix identique, pourquoi chercher plus loin ?

De fait, plutôt que de lutter avec la RTX 4070 Ti SUPER, notre ASUS TUF Gaming RTX 5070 Ti OC se paie le luxe de tenir tête à la RTX 4080 FE tout en étant moins onéreuse. Plus moderne, elle dispose ainsi de cœurs Tensor et RT à même d'exploiter le DLSS 4 pour des promesses de performances encore bien supérieures… mais des promesses pour le moment, car les jeux compatibles se comptent sur les doigts d'une main, et qu'un mois après la sortie des premières RTX série 50, la situation évolue peu.

Plus gênant encore pour ASUS comme pour les autres fabricants de RTX 5070 Ti, et NVIDIA dans une moindre mesure, la disponibilité des cartes est toute relative, et les tarifs risquent une fois encore de s'envoler. De plus, les performances sans le DLSS 4 ne connaissent plus de progression aussi franche qu'entre les générations précédentes. Une bonne carte donc, peut-être même la plus intéressante des RTX série 50, mais qu'il ne faut pas payer au prix fort et qui nécessite une affirmation du DLSS 4.