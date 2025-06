Comme avec toutes les autres cartes graphiques sur architecture Blackwell, nous ne pouvons qu’être impressionnés par l’efficacité et la qualité visuelle de DLSS4 et de la technologie de multi-frame generation imaginée par NVIDIA. Un outil qui redéfinit l’avenir du jeu vidéo sur PC, et ce, que les usagers soient ou non en phase avec cette évolution.

Le cas plus particulier de la GeForce RT 5060 est un peu plus délicat, car NVIDIA ne laisse plus ici le choix aux joueurs de partir sur 8 Go ou 16 Go de mémoire. De fait, les 8 Go seront suffisants pour 99% des jeux actuels et sans doute encore beaucoup de productions à venir, mais pour jouer aux futurs jeux les plus exigeants, tâter du 1 440p ou activer le path tracing, la mémoire vidéo pourrait être juste. Une chose est sûre, alors que DLSS4 est tourné vers l’avenir, ce n’est pas le cas de ces 8 Go.

Enfin, pour en revenir sur la solution ASUS, cette TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC n’a pas à rougir. Elle doit faire avec les contraintes NVIDIA sur ce GPU et les autres marques ne font pas mieux. En revanche, si elle est un peu grande, elle profite d’une excellente solution de refroidissement, ultra-discrète qui plus est et permet de jouer à la majorité des titres du moment. L’impression mitigée est surtout liée à ce questionnement sur l’avenir du GPU.