Dans ce contexte, redescendre en QHD (1 440p) est une option plus que souhaitable d’autant que la dégradation de l’image ne sera que très peu visible… à moins de jouer sur un 42 pouces et plus. Très clairement, le QHD permet à la RTX 5070 de s’exprimer avec plus d’aisance et le cas d’un Black Myth: Wukong est encore plus éloquent que Cyberpunk 2077 : on franchit vraiment un cap sur ce jeu, d’une moyenne de 52 images par seconde (ips) en UHD, on passe à 92 ips en QHD. C’est aussi sur ce jeu, orienté NVIDIA il faut le dire, que les concurrentes sont le plus handicapées.