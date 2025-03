La GeForce RTX 5050 serait donc conçue autour d'un GPU encore un peu moins musclé, le GB207-300-A1, qui n'est donné que pour 2 560 cœurs CUDA. Une baisse assez normale compte tenu de ce qui est donné pour les GeForce RTX 5060 et RTX 5060 Ti. Changement plus surprenant, NVIDIA se contenterait de GDDR6 sur cette carte avec une seule version à 8 Go.

Le bus mémoire serait en revanche maintenu à 128-bit et on parle d'un TGP de 130 watts. Encore un peu plus faible que celui des deux RTX 5060, il serait par contre trop élevé pour que l'on puisse se contenter d'alimenter la carte graphique par le seul port PCI Express, lequel est limité à 75 watts.