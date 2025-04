Dernier modèle de la première salve de cette gamme Blackwell, la GeForce RTX 5060 intervient donc après les RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti, RTX 5070 et RTX 5060 Ti… dans l'attente d'une hypothétique RTX 5050 bien sûr.

La carte est basée sur le GPU GB206-250 lequel est logiquement une version amoindrie du GB206-300 utilisé sur les GeForce RTX 5060 Ti. Il ne dispose plus que de 3 840 cœurs CUDA (contre 4 608) et atteindra une fréquence de 2 497 MHz en boost (contre 2 572 MHz).

Le GPU est associé à 8 Go de mémoire vidéo GDDR7 à 28 Gbps laquelle utilise un bus d'interface 128-bit pour une bande passante totale de 448 Go/s. En dehors de la quantité de VRAM, ces caractéristiques sont identiques à celles de la GeForce RTX 5060 Ti laquelle peut être accompagnée de 8 ou 16 Go.

De plus, la GeForce RTX 5060 devrait encore baisser le TDP pour passer à 145 watts (contre 180 watts) et, bien sûr, réduire aussi le ticket d'entrée à l'architecture Blackwell. On parle ici de 299 dollars contre 379 ou 429 dollars pour la RTX 5060 Ti selon qu'elle dispose de 8 ou 16 Go de mémoire.

Notons que cette GeForce RTX 5060 est donc proposée au même prix public conseillé que la RTX 4060 tout en proposant 25 % de cœurs supplémentaires et une bande passante mémoire 65 % supérieure. Enfin, il est important de rappeler qu'AMD devrait lancer sa Radeon RX 9060 XT à peu près dans les mêmes eaux.