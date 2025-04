Après les GeForce RTX 5090 et RTX 5080 le 30 janvier dernier, NVIDIA a donc lancé les RTX 5070 Ti le 20 février qui a suivi avant de distribuer le quatrième modèle de carte, la RTX 5070, le 5 mars.

Nous savions alors que ne resterait plus que le duo de GeForce RTX 5060 et RTX 5060 Ti pour compléter cette première salve. Un duo qui sera en fait un trio, comme ce fut d'ailleurs le cas sur la génération précédente. En fait d'une seule RTX 5060 Ti, il est donc bien prévu de sortir deux variantes selon que la quantité de mémoire vidéo embarquée se limite à 8 Go de GDDR7 ou fasse le grand saut jusqu'à 16 Go.

Il y a quelques jours seulement, nous avions d'ailleurs des informations quant au prix de ces deux modèles. Tout porte à croire qu'ils sortiront au même tarif que leurs homologues de série 40 : on parle ainsi de 399 dollars pour la RTX 5060 Ti 8 Go et de 499 dollars pour le modèle 16 Go. En euros, cela devrait aboutir à quelque chose de proche des 439 et 549 euros.