Pour la RTX 5070 – c'est la vraie nouvelle du jour – NVIDIA annonce une sortie le 5 mars prochain et évoque un prix public conseillé de « à partir de 649 euros ». Là, les choses sont un peu différentes, car NVIDIA a confirmé qu'une Founders Edition de ce modèle sera bel et bien commercialisée. Conçue et fabriquée par NVIDIA, cette Founders Edition sera vendue 649 euros.

Le modèle est plus simple à produire que les RTX 5090 et RTX 5080. On peut donc espérer des stocks plus importants de ces Founders Edition, même si la demande sera sans doute aussi plus élevée. Reste que NVIDIA devra une fois encore se reposer très largement sur ses partenaires et, là encore, se pose la question du prix de ces cartes dites « custom ».

Sans vouloir jouer les oiseaux de mauvais augure, chez Clubic, nous avons de gros doutes sur la quantité de cartes réellement disponibles à 649 euros et ce « à partir de » a de bonnes chances d'être sévèrement débordé. À suivre…