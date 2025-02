Pour cette seconde carte, il devrait bien être question d'un modèle Founders Edition, mais nous n'avons pas de date à vous communiquer. En revanche, les partenaires de NVIDIA devraient pouvoir lancer les RTX 5070 Ti, le 20 février.

Déjà évoqué en tout début de mois, ce 20 février est confirmé aujourd'hui par une source franco-française, le revendeur TopAchat. De manière assez surprenante d'ailleurs, alors que TopAchat appartient au groupe LDLC, les autres enseignes du groupe (LDLC, Materiel.net) ne communiquent pas sur cette date. Chez TopAchat en revanche, aucune ambiguïté, et en plus du 20 février, une heure est également annoncée : 15 h.

Il n'est en revanche pas question de prix, même si NVIDIA avait parlé d'un MSRP de 749 dollars. Compte tenu des précédents RTX 5090 et RTX 5080, on peut douter de l'application de ce tarif, mais essayons de rester optimistes, alors que ces cartes seront sans doute disponibles en plus grand nombre… mais aussi davantage demandées par les joueurs.