Présentées par Jensen Huang, le P.-D.G. de NVIDIA et superstar à ses heures perdues, en prélude au CES 2025 de Las Vegas début janvier, les GeForce RTX série 50 commencent à être commercialisées… au compte-gouttes.

Après, les RTX 5090 et 5080, les plus puissantes du lot, les joueurs attendent des nouvelles de la gamme inférieure représentée par les RTX 5070 et 5070 Ti, avec l'espoir de quantités plus importantes à leur sortie.