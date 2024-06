Jensen Huang : le stratège devenu star à la tête de l'empire NVIDIA

Jensen Huang, né le 17 février 1963 à Tainan (Taïwan), a déménagé en Thaïlande avec sa famille à l'âge de cinq ans. Quelques années plus tard, lui et son frère furent envoyés poursuivre leurs études aux États-Unis, sous la tutelle de leur oncle à Tacoma. Ce dernier, dans l'espoir de leur offrir une éducation d'excellence, les inscrivit par mégarde dans un internat baptiste des plus stricts à Oneida, au Kentucky.

Loin des prestigieuses institutions escomptées, les deux jeunes garçons y vécurent une expérience rude et marquante. Après ce séjour exigeant, Jensen retrouva ses parents en Oregon où, déjà remarquablement doué, il franchit les étapes académiques avec une certaine célérité, obtenant son diplôme dès seize ans en sautant deux classes.

Cette précocité hors norme le mena naturellement à l'Université d'État de l'Oregon où, en 1984, il décrocha un diplôme en génie électrique. Passionné par l'électronique et l'informatique, il poursuivit sur cette voie à Stanford, y décrochant en 1992 un master dans cette même discipline. Durant ses années estudiantines, pour assurer sa subsistance, le jeune Huang dut occuper des emplois de serveur et de commis dans un restaurant Denny's. C'est d'ailleurs, par un surprenant coup du sort, dans un établissement de cette même enseigne à San José que, quelques années plus tard en compagnie de Chris Malachowsky et Curtis Priem, ils eurent l'idée géniale de fonder NVIDIA en 1993. Un modeste écrin pour ce qui allait devenir un colosse de la technologie.