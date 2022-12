AWS (Amazon Web Services) décidée à davantage investir en France : où en est l’entreprise aujourd’hui ?

En France, Amazon Web Services prend de plus en plus de poids, s’érigeant comme un acteur incontournable du Cloud en séduisant aussi bien petites, moyennes et grandes entreprises, à coups de solutions toujours plus fiables et nombreuses. Bien que les autorités françaises et européennes prônent l’utilisation de services européens, AWS s’emploie à enrôler toujours plus de clients, et multiplie les initiatives pour apaiser les esprits autour de la notion de Cloud de confiance. Mais où en est Amazon Web Services en ce qui concerne la France ? Lors du AWS re:Invent à Las Vegas, nous avons rencontré Julien Groues, le directeur général de l’entreprise dans l’Hexagone, pour en savoir plus sur les ambitions, les projets et l’installation de la firme dans le pays.