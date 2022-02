Classement French Tech Next40/120 : on connaît les champions et la promo 2022

Le secrétaire d'État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, Cédric O, a annoncé mardi matin la composition de la promotion 2022 du programme French Tech Next40/120, qui accompagne les start-up françaises les plus performantes et les plus prometteuses pour les aider à devenir, à terme, des leaders technologiques de rang mondial dans leurs domaines respectifs. Faisons un point complet sur cette initiative gouvernementale lancée en 2019.