Spendesk devient la 5e licorne française du mois ; que fait-elle ?

On ne les arrête plus ! Les start-up de la French Tech, et plus particulièrement les FinTech, sont dans une forme olympique (ça tombe bien, les Jeux d'hiver démarrent bientôt), comme le prouve la dernière levée de fonds de Spendesk à hauteur de 113 millions de dollars (100 millions d'euros), qui fait d'ailleurs suite à son précédent tour de table, qui remonte à six mois seulement (104 millions d'euros). La pépite française, qui délivre à ses clients une plateforme 7-en-1 de gestion des dépenses, devient la 5e licorne du mois, et la 26e française, seulement 24 heures après la start-up dédiée à la robotique d'entrepôt Exotec .