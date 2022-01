Qui est Ankorstore, la deuxième licorne française de l'année ?

Il y a un an, Ankorstore ne comptait qu'une vingtaine de salariés. Aujourd'hui, elle en emploie 400. D'ici un an, selon le cofondateur et codirecteur général de l'entreprise, Nicolas Cohen, elle devrait en compter entre 1 000 et 1 500. La place de marché a déjà fait un pas en ce sens en ouvrant des bureaux notamment en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni.