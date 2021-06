Aircall, spécialiste de la téléphonie d'entreprises dans le Cloud, nouvelle licorne française

Cette quatrième levée de fonds fait en tout cas entrer Aircall dans une nouvelle dimension, et dans le cercle de moins en moins fermé des licornes françaises, en devenant la seizième entreprise hexagonale à être valorisée à plus d'un milliard de dollars. Sur les réseaux sociaux, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance Bruno Le Maire a d'ailleurs félicité l'entreprise, vantant « une belle aventure entrepreneuriale » et évoquant « une nouvelle illustration du dynamisme de la Tech française ».