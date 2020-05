Start-up : Contentsquare, nouvelle licorne française

Contentsquare est une entreprise française, visant à améliorer l'expérience utilisateur proposée par ses clients. Sa plateforme permet d'analyser le comportement des visiteurs et de recommander des ajustements à apporter aux sites, dans le but d'améliorer leur efficacité.

Nouvelle levée de fonds de 190 millions de dollars

Après avoir déjà levé plus de 120 millions d'euros depuis sa création, la start-up a annoncé une nouvelle augmentation de capital, à hauteur de 190 millions de dollars (environ 173 millions d'euros). Avec ce nouvel apport, Contentsquare entend investir dans sa technologie, notamment en matière d'intelligence artificielle, et poursuivre sa croissance à l'international. Ses derniers résultats témoignent en effet de la bonne santé de l'entreprise, avec un chiffre d'affaires multiplié par trois et un effectif doublé en un an.

L'opération a notamment été réalisée auprès d'un fonds américain, Black Rock Private Equity Partner, et a impliqué de nombreux investisseurs historiques, parmi lesquels GPE Hermes ou Bpifrance. D'après ce dernier, la levée de fonds a surtout permis à la valorisation de la start-up de dépasser le milliard de dollars. Par conséquent, Contentsquare rejoindrait la liste très fermée des licornes françaises – au sens strict –, qui comprend également Doctolib, Deezer, BlaBlaCar et Meero.