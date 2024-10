À mi-chemin entre un guide touristique collaboratif et un réseau social de proximité, ou, au choix, Meetic ou Tinder, et Waze ou Maps, Foursquare a marqué son époque en réinventant notre façon de découvrir les villes. Son concept était simple, mais a fait ses preuves. Quiconque l'utilisait pouvait signaler sa présence dans des lieux (restaurants, bars, commerces, la fameuse voiture 14 du TGV…) et partager ses avis.

Et pour rendre la chose ludique, Foursquare proposait un système de gamification qui récompensait les utilisateurs les plus actifs avec le titre convoité de « maire » du lieu. Cette mécanique du jeu a créé une communauté active de « super-utilisateurs » qui ont enrichi la base de données de l'application avec des millions d'avis et de conseils.

En 2014, l'application s'est scindée en deux entités : City Guide pour l'exploration et Swarm pour le partage de position. Une séparation de corps dans le but de s'adapter aux nouveaux usages tout en conservant l'ADN social et exploratoire qui avait fait son succès.