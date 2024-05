Fin de partie pour ICQ ! La vénérable messagerie instantanée fermera ses portes le 26 juin. Quel service choisir pour la remplacer ?

En attendant, ceux qui cherchent à remplacer ce pionnier du tchat ont le choix. Alors que les professionnels privilégient les outils comme Teams ou Slack, le grand public se tourne davantage vers les géants WhatsApp, Messenger ou les nouveaux comme Discord pour les communautés en ligne.

Pour les inconditionnels à la recherche d'un nouveau service, de nombreuses alternatives existent aujourd'hui, gratuites et bien plus complètes que l'ancêtre. À commencer par les géants du secteur comme WhatsApp, Messenger ou Telegram qui couvrent largement les fonctions de messagerie instantanée, transferts de fichiers et appels vocaux/vidéo.



Malgré sa prochaine disparition, et même si ICQ fait désormais figure d'antiquité pour la nouvelle génération de natifs du numérique, son concept de messagerie instantanée et d'échanges en ligne reste plus que jamais d'actualité. ICQ, à jamais le premier.