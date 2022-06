Internet Explorer : c’est fini à partir de mercredi

Après 27 ans de (pas toujours) bons et loyaux services, le navigateur web de Microsoft disparaîtra définitivement ce mercredi 15 juin 2022. La firme américaine avait déjà annoncé la nouvelle en mars dernier et en invitant les utilisateurs à se tourner sans attendre vers Edge. En effet, l'application de bureau IE11 ne sera plus prise en charge et une redirection automatique vers ce cher Microsoft Edge sera appliquée.