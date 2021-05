Microsoft abandonnera Internet Explorer l'année prochaine

Le but est de pousser les utilisateurs les plus récalcitrants à passer massivement sur Edge, basé sur Chromium et beaucoup plus adapté pour le web moderne. Pour cela, la société met en avant plusieurs arguments comme la sécurité, Edge possédant une panoplie d'outils de protection contre les malwares et la possibilité d'être immédiatement mis à jour dès qu'une faille est découverte - là où Internet Explorer n'a droit qu'à des mises à jour mensuelles.