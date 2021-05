Mozilla tease une toute nouvelle version de Firefox pour le 1er juin

Alors même que Microsoft Edge vient tout juste de passer devant Firefox, avec 8,03 % de parts de marché pour le premier contre 7,95 % pour le second, Mozilla annonce l'arrivée d'une toute nouvelle version de son navigateur.

Un Firefox « tout neuf », qui sera disponible le 1er juin, et que Mozilla prend soin de teaser via Twitter. En début d'année, on découvrait l'interface "squelette" de Firefox dans une pré-version.