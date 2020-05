Firefox 76 : la nouvelle version du navigateur de Mozilla est disponible au téléchargement !

Mozilla a lancé ce mardi la nouvelle version de son navigateur Internet , Firefox 76. Il est d’ores et déjà disponible pour Windows , Mac et Linux . La version Android n’est pas encore disponible, mais Mozilla a prévu de la lancer au cours du premier semestre 2020.

Contrairement à ses concurrents et malgré le confinement quasi mondial lié au Covid-19, Mozilla respecte son calendrier de mise à jour pour 2020, alors que Google a dû retarder Chrome 81 et Microsoft a dû adapter le planning de Edge également basé sur le projet open-source Chromium de Google.

Cette mise à jour de Firefox optimise la gestion intelligente des mots de passe utilisateurs. Lockbox devient Lockwise et gagne en efficacité.

En plus de pouvoir déjà générer et gérer vos mots de passe, Lockwise permet aussi de protéger l’accès à l’onglet « Identifiants et mots de passe » en cas de partage de votre appareil avec d’autres personnes. Il sera nécessaire d’entrer le mot de passe du compte de l’appareil en question pour pouvoir afficher ou copier le mot de passe d’un site Internet.

La deuxième évolution majeure dans Lockwise est l’avertissement de l’utilisateur si l’un de ses mots de passe a été piraté ou s’il est vulnérable. Firefox affichera une alerte pour prévenir l’utilisateur du problème détecté.