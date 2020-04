Mitchell Baker officiellement de retour à la tête de Mozilla 12 ans plus tard

Mitchell Baker reconnu pour ses compétences au sein de Mozilla

Source : ZD Net

Trois membres du conseil d'administration, Julie Hanna, Bob Lisbonne et Karim Lakhani, ont déclaré conjointement qu'après avoir rencontré plusieurs candidats externes au cours des 8 derniers mois, Mitchell Baker était la personne qu'il fallait à l'entreprise.Pour l'équipe de Mozilla, il y a tellement à faire dès aujourd'hui pour l'avenir d'Internet que Mozilla Corporation a besoin d'un leader capable de mettre en place le plan d'action et de coopérer avec tous les acteurs du web.« Mitchell a fait ses preuves en permettant aux communautés et aux entreprises de collaborer et d'innover. Alors que nous nous tournons vers l'avenir de Mozilla, cette expérience va être cruciale pour notre réussite future » a déclaré Karim Lakhani.Après avoir cédé sa place en 2008, Mitchell Baker redevient donc, 12 ans plus tard, P.-D.G. de Mozilla Corporation en 2020 mais elle ne s'est jamais éloignée de Mozilla. Depuis de nombreuses années, elle est présidente de la Mozilla Foundation dont dépend Mozilla Corporation.