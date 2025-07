Perplexity explique que Comet repose sur une architecture hybride combinant un traitement local pour les tâches courantes et des API cloud pour les opérations plus complexes. En plus de limiter l'envoi de données personnelles sur un serveur tiers, l'idée est aussi d'accélérer le traitement des requêtes. Les utilisateurs disposent de plusieurs modes de gestion de la confidentialité, dont une option stricte qui privilégie le traitement local des informations sensibles, comme la gestion du calendrier ou des emails professionnels.

Comet ne se limite pas à la recherche d’informations : l’assistant intégré peut effectuer des tâches variées telles que la comparaison de produits, la réservation de rendez-vous ou l’organisation de la navigation entre plusieurs onglets. Comme Opera Neon, la navigation web se transforme alors en une série d’interactions conversationnelles. L'utilisateur peut déléguer certaines actions à l’IA, qu’il s’agisse de résumer une boîte mail ou de gérer des événements de calendrier.