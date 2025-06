Avec Dia, l’IA apprend des habitudes de navigation de l'utilisateur. Elle s’adapte au ton et aux préférences de ce dernier, et peut même s’appuyer sur l’historique de navigation (sur une période de sept jours, avec consentement explicite) pour contextualiser ses réponses. Le croisement des données issues de plusieurs onglets ou sessions reste sans doute le point le plus intéressant puisque si vous effectuez plusieurs recherches avant un achat, il devient possible de les synthétiser et d'établir des comparatifs.