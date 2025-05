Opera résume cette évolution autour de trois piliers fonctionnels : Chat, Do, et Make.

Neon Chat reprend les standards de l’assistance IA moderne, avec une interface conversationnelle capable de comprendre la page que vous consultez, de fournir des résumés ou de rédiger des textes dans votre style préféré. Il repose sur un moteur développé par Opera, conçu pour fonctionner avec plusieurs modèles d’IA existants et intégré directement dans le navigateur.

Neon Do, comme le montre la démonstration évoquée plus haut, permet au navigateur d’agir sur les pages web. En analysant leur structure, il comprend le contenu affiché et peut interagir avec les sites comme le ferait une personne devant son écran : cliquer, remplir des formulaires, réserver, acheter (des fleurs, à tout hasard). Il peut aussi, selon vos instructions, interpréter le contexte, extraire des informations ou générer du contenu lié à la page. Toutes les actions sont exécutées localement, sans transfert de données vers un serveur distant. Et si besoin, vous devriez pouvoir reprendre la main à tout moment.

Enfin, Neon Make pousse l’ambition encore plus loin. À partir d’une consigne, il organise le travail, le découpe en sous-tâches et les délègue à des agents IA opérant sur une machine virtuelle dans le cloud européen d’Opera. Le système produit un résultat exploitable, qu’il s’agisse d’un site, d’un jeu, d’un rapport ou d’un outil plus complexe. Il peut même exécuter plusieurs créations en parallèle, en gérant plusieurs tâches à la fois. Une fois achevés, les projets peuvent être hébergés par Opera et partagés en ligne, directement depuis le navigateur.



En théorie, Neon peut aussi poursuivre son travail en arrière-plan lorsque vous quittez le navigateur, installer les bibliothèques nécessaires au fil de l’eau – Python, JavaScript, ou autres – et corriger ses propres erreurs à la volée.