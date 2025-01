Au quotidien, Operator s’utilise de façon transparente. On lance une requête en langage naturel, par exemple « Réserve-moi un billet d’avion pour Berlin », et l’IA s’occupe d’ouvrir le site d’une compagnie aérienne, de vérifier les horaires et de remplir les champs nécessaires. L’interface propose une vue en temps réel des actions, afin que l’utilisateur puisse intervenir à chaque étape sensible (paiement, validation finale, etc.) et garder la main sur les opérations.