Difficile de trouver une entreprise qui aurait vécu le même genre d'épopée rapide qu'OpenAI, nouveau nom il y a deux ans lorsque la firme lançait ChatGPT, aujourd'hui mastodonte valorisé à 175 milliards de dollars qui souhaite toucher à un peu tout.

On savait ainsi qu'en dehors de son cœur de métier actuel, les chatbots IA, l'entreprise voulait développer des produits plus traditionnels alimentés à l'IA. L'entreprise californienne avait ainsi déjà mis au point un moteur de recherche. Et dorénavant, elle veut aussi se doter de son propre navigateur !