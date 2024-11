Google défend également la popularité de ses produits, qu’elle attribue à leur excellence et non à des pratiques anticoncurrentielles. Selon elle, les remèdes envisagés ne feraient qu’étouffer l’innovation et alourdir les coûts pour les consommateurs. « L’approche du ministère de la Justice entraînerait une intervention gouvernementale sans précédent qui porterait préjudice aux consommateurs, aux développeurs et aux petites entreprises américaines – et mettrait en péril le leadership économique et technologique mondial de l’Amérique au moment même où elle en a le plus besoin », avertit la société, qui se dit prête à défendre sa vision devant la justice.