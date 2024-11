L'intérêt d'Oracle n'est pas à exclure, non plus. Le fournisseur, qui a un temps convoité TikTok, possède non seulement les liquidités nécessaires pour mener l'opération à bien, mais surtout un attrait particulier pour Chrome. Le navigateur pourrait être proposé dans sa suite pour entreprise, mais aussi lui servir pour l'analyse des données et les interactions avec les utilisateurs.