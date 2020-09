ByteDance ne vendra pas TikTok US à Microsoft ! Oracle tient désormais la corde

Plusieurs médias américains ont relayé une information de taille dans le processus de rachat des activités nord-américaines, australiennes et néo-zélandaises de TikTok. Dimanche, le groupe ByteDance, détenteur de l'application de partage de vidéos, a annoncé qu'il ne céderait pas sa filiale US à Microsoft. Un choix qui semble définitif et qui ouvre désormais la porte à une association entre ByteDance et Oracle.