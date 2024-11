On le sait, si OpenAI en est où elle est actuellement, avec notamment une valorisation folle de 157 milliards de dollars, c'est grâce au soutien financier extrêmement important fourni par Microsoft. Un lien particulier, qu'Elon Musk considère comme une « fusion de facto », lui faisant dire que « Microsoft est maintenant OpenAI, et OpenAI, Microsoft. »

C'est ainsi que l'homme le plus riche du monde justifie l'amendement de sa plainte contre OpenAI, dans laquelle il inclue dorénavant Microsoft. Et pour le patron de xAI, cette entité unique qu'il voit dans le partenariat entre Microsoft et OpenAI serait hautement problématique.