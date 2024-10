L'arrivée d'assistants comme Jarvis pourrait apporter plus de fluidité et de simplicité dans les interactions homme-machine. En automatisant les tâches répétitives, ces IA permettraient aux utilisateurs de se concentrer sur l'essentiel et de gagner en productivité au quotidien.Reste à voir comment ces technologies seront concrètement implémentées et quels usages réels en feront les utilisateurs. Si le Project Jarvis de Google semble prometteur sur le papier, il faudra attendre sa sortie officielle, annoncée pour décembre, pour en mesurer le véritable potentiel.