Vous trouvez l'assistant Google un peu trop bête ? Ce ne sera bientôt plus le cas

« Des centaines de millions de personnes utilisent Assistant chaque mois, et nous nous engageons à leur offrir des expériences de haute qualité », a déclaré Jennifer Rodstrom, porte-parole de Google, dans une déclaration à The Verge. Avant d'ajouter : « Nous sommes ravis d'explorer comment les LLM peuvent nous aider à optimiser Assistant et à le rendre encore meilleur. » En effet, il se pourrait bien que ces outils soient amenés à changer radicalement notre quotidien s'ils prennent cette direction. Le géant américain n'est d'ailleurs pas le seul à s'engager dans cette voie, puisque Apple serait en train de lui emboîter le pas.

Cependant, si les assistants vocaux peuvent parfois être frustrants, ils sont déjà capables de nous donner la météo et les actualités, de contrôler nos appareils connectés et de lancer la lecture de nos playlists et podcasts préférés, entre autres choses. Leur offrir les mêmes capacités que les nouveaux grands modèles de langage signifiera également une utilisation plus massive des centres de données qui les font fonctionner, très gourmands en énergie et en ressources.