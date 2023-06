WWDC : comment Siri peut-elle se révolutionner ?

Les critiques sont nombreuses vis-à-vis de Siri. Les utilisateurs reprochent bien souvent le nombre limité de domaines traités par l'assistant, et estiment que la technologie est souvent tout juste bonne à allumer les ampoules connectées de sa maison, envoyer un message court ou noter un rappel, mais pas bien plus.

L'autre critique récurrente provient du mot clé « Dis Siri », qui permet le déclenchement à distance de l'assistant sur son iPhone, son Mac ou son enceinte connectée HomePod.

Contrairement à Alexa ou « OK Google », le mot Siri peut généralement être mal interprété par la technologie d'Apple et confondu avec d'autres mots à la prononciation similaire. On ne compte plus le nombre de faux positifs, lorsque l'assistant se déclenche subitement, sans raison apparente, lors d'une simple discussion.

Apple aurait néanmoins trouvé le moyen de simplifier l'accès à son assistant, et cela pourrait arriver sur nos appareils dans quelques semaines à peine.