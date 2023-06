WWDC : Apple peut-il rendre les casques AR/VR enfin cools ?

Le pari est l'un des plus risqués pris par le constructeur depuis de nombreuses années. En effet, le marché de la réalité virtuelle est aujourd'hui un marché de niche, tourné davantage vers le gaming que des usages plus courants de la vie quotidienne. Si plusieurs casques ont connu de jolis succès, comme le Meta Quest 2, les volumes de ventes sont très loin de ceux d'une marque comme Apple, qui s'adresse au plus large public.

Aussi, certains géants de la tech ont déjà essayé d'intéresser les masses à la réalité virtuelle, et s'y sont cassé les dents. On pense évidemment, et une nouvelle fois, à Mark Zuckerberg nous vantant tous les mérites du metaverse et de ses mondes virtuels aux multiples possibilités. L'application Horizon Worlds n'a jamais dépassé les quelques dizaines de milliers d'utilisateurs et la récente présentation du Meta Quest 3 met l'accent exclusivement sur le jeu vidéo.

Le terrain semble donc miné pour Apple, mais la marque, qui travaillerait depuis sept ans sur le projet de casque de réalité mixte, a déjà prouvé par le passé qu'elle pouvait investir un marché difficile et renverser la tendance.