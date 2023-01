Test Apple HomePod (2023) : retour en fanfare pour l'enceinte connectée d'Apple ?

Nous n'avons pas entendu de saturation ou de distorsion, et pour cause. Le HomePod semble travailler à plein volume pour réduire au maximum ces effets, quitte à se limiter pour ne pas dégrader la qualité sonore.

Apple Music propose depuis un an et demi une grande variété de morceau en lossless et le HomePod semble tout désigné pour diffuser ces contenus. C'est en tout cas notre sentiment en activant l'option dans les réglages. Malgré une limitation à des titres en 24 bits / 48 kHz, le HomePod sonne bien plus juste, avec des aigus plus précis et des graves bien plus équilibrés. Le HomePod a toujours du coffre, c'est certain, mais ne surcompense pas pour en mettre plein la vue. Définitivement, l'enceinte est conçue avant tout pour les fichiers haute résolution et l'on vous encourage, si vous le souhaitez, à franchir le cap pour en tirer le meilleur parti.

Parlons maintenant du Dolby Atmos. Apple indique avoir travaillé ce nouvel HomePod avec l'audio spatial en tête pour offrir à l'auditeur une expérience plus immersive et enveloppante. On ne demandait qu'à être convaincu, et c'est le cas ici. Le HomePod gère parfaitement aigus, graves et médiums, et propose une spatilalisation impeccable et surprenante, avec les instruments parfaitement détachés de la voix, qui reste bien au centre.