Test JBL Authentics 300 : quand qualité de son rime avec style

Au premier coup d’œil posé sur l’Authentics 300, difficile de ne pas tomber sous le charme. C’est bien sûr une question de goût, mais les efforts de JBL nous semblent payants et l’enceinte est l’une des plus esthétiques actuellement sur le marché. Pour ne rien gâcher, elle propose des fonctionnalités très complètes, même si la limitation « américaine » de l’USB-C nous chagrine.

L’association des deux assistants vocaux Alexa et Google ravira les utilisateurs « connectés » tandis que la réserve de puissance et le très bon équilibre général du rendu audio devraient convaincre à peu près tout le monde. Bien sûr, l’usage nomade et son autonomie de plus de 10 heures est un atout indiscutable même s’il ne sera pas exploité par tous, tout le temps.

Hélas, par rapport à ses concurrentes les plus directes, l’Authentics 300 souffre de n’avoir aucune certification IP et, bien sûr, d’un tarif dans la fourchette haute. Reste que les atouts de cette enceinte sont nombreux et que son design devrait lui assurer un beau succès commercial. Nous adhérons.