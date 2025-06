Impossible de ne pas mentionner l’application dédiée, JBL Portable, qui en plus de la gestion des mises à jour ainsi que la gestion du multi-appairage, apporte quelques légers ajustements. Nous sommes très loin du déluge de fonctions développées pour le casque One Tour M3, mais la JBL Charge 6 dispose tout de même d’un égaliseur personnalisable (avec présélections), ainsi que d’un mode PlaytimeBoost globalement dispensable. Celui-ci annonce la couleur ainsi "Amplifiez le son et étendez l’autonomie". La recette ? un son effectivement un peu plus fort, mais qui coupe presque toutes les basses (gamme de fréquences la plus énergivore), et par conséquent tout le plaisir… sauf pour les genres type podcast.