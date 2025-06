Mêlant boutons, commandes tactiles et capteurs de port, le JBL Tour One M3 est d’un point de vue général très efficace, mais pas irréprochable. Premièrement, la zone tactile, placée sur la coque droite, n’est pas parfaitement exploitée selon nous, puisque n’accepte que les appuis et non les gestes type balayages : 1 appui pour la lecture/pause ; 2 appuis pour la piste suivante ; 3 appuis pour le début de piste/piste précédente. Cette disposition n’offre pas une navigation extrêmement intuitive (en balayant simplement vers l’avant ou l’arrière), et mettre en pause intempestivement en frôlant la coque arrive régulièrement. Nous aurions tout simplement préféré un système de double appui pour la pause/lecture, un balayage horizontal pour le passage de pistes, et un balayage vertical pour le volume.