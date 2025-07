De son côté, l’application dédiée Nothing X apporte un gros plus, puisque se permet d’être à la fois très intuitive, tout en se concentrant bien sur les réglages les plus utiles. Outre la possibilité de réassigner les touches, d’activer/désactiver la détection de port, ou encore de basculer entre les codecs classiques et le LDAC, Nothing X met en avant un égaliseur paramétrique très avancé, en plus de la version simplifiée. Cet égaliseur paramétrique permet de totalement modifier la signature sonore, d’autant que Nothing a prévu un système d’importation et d’exportation des profils via QR code.