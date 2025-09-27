Un casque gaming Razer sans fil sur les oreilles, ça fait forcément plaisir. Le son est bon, le confort est optimal, et l'autonomie reste correcte. Ce Razer BlackShark V3 Pro déroge-t-il à la règle ou reste-t-il dans la lignée fiable de la gamme ?
- Confort et ergonomie au top
- Microphone d'excellente qualité
- Qualité audio parfaite pour le gaming
- Autonomie convenable et latence ultra faible
- Razer Synapse toujours aussi complet
- Le mode automatique de l'ANC est inutile
- Réduction du bruit du micro pas extraordinaire
- Un tarif tout de même élevé
Razer a pour habitude de renouveler régulièrement sa gamme de casques gamer. Ici, le BlackShark V3 Pro débarque cette année en version blanche, enfin, en noir et blanc. Modèle le plus onéreux et le plus performant de la gamme, il compte bien nous séduire avec un look toujours travaillé et des finitions dignes de ce nom.
Design et ergonomie : un design travaillé, sans RGB
Le Razer BlackShark V3 Pro est présenté limite comme un objet d'art par le fabricant. La boite est composée de carton et de mousse épaisse à haute densité, pour un transport en toute sécurité.
Dans la boite, on retrouve le casque, avec son dongle de connexion, on reparlera de celui-ci ultérieurement. Avec ceci, un câble USB-A vers USB-C, un câble double Jack 3,5 mm, ainsi que le micro du casque, détachable. Les traditionnels stickers de la marque sont également de la partie.
Le dongle exploite la technologie Razer HyperSpeed V2. Il ne se branche pas derrière le PC, il se met au plus proche du casque, discrètement, sur votre bureau. D'où cette forme un peu exotique par rapport aux autres dongles.
Esthétiquement, on retrouve des boutons et des molettes un peu partout sur les écouteurs gauche et droit. Sur la gauche, se trouvent les ports USB-C et Jack, un bouton de démarrage, un bouton permettant de couper le micro et la molette de réglage du volume.
Sur la droite, on a le bouton permettant de switcher entre Bluetooth et 2,4 GHz, la molette de réglage de partage du volume entre jeu et chat, et un bouton permettant d'activer la réduction active du bruit.
Sur les côtés du casque, les caches extérieurs des écouteurs peuvent se retirer. Pour celui de droite, cela permet de changer la batterie, pour celui de gauche, à part pour changer le cache d'un point de vue esthétique, ça ne sert à rien de plus.
Les écouteurs sont dotés de coussinets épais, en tissu mesh, adapté à tous les profils. Si certains n'apprécient pas les surfaces en similicuir, ici, le risque de transpirer excessivement l'été est nettement réduit. Ce tissu est toutefois différent de celui utilisé sur le Logitech G522 Lightspeed précédemment testé.
De même sur la partie supérieure, avec un coussinet bien épais, à l'instar de la version précédente. Ce qui nous amène à parler du confort de ce BlackShark V3 Pro, avec un résultat étonnant.
Avec pas moins de 367 grammes sur la balance, soit l'un des casques gamer les plus lourds du marché, son poids ne se ressent qu'à peine sur la tête. Pour l'avoir porté pendant plus de 4 heures d'affilée, il est assez incroyable niveau gestion du poids. On s'attendait à le trouver lourd et à avoir besoin de le retirer au bout d'un moment, que nenni !
Performances : la qualité audio au top
En termes de performances audio, le Razer BlackShark V3 Pro se positionne comme un cador. En même temps, à presque 300 euros le casque, il faut dire que l'on n'en attendait pas moins.
Les basses, aiguës et les médiums sont bien équilibrées, pour une qualité audio franchement très bonne. Le son ne sature pas lorsqu'on le pousse dans ses retranchements, ce qui est un atout majeur en faveur de ce casque. La fonction audio THX fonctionne très bien, elle apporte un son un poil plus profond que le son stéréo.
Enfin, pour finir sur la partie matérielle, la réduction active du bruit (ANC) fonctionne bien, elle permet de réduire les sons ambiants de manière efficace, comme le bruit d'un clavier ou les clics d'une souris.
Côté logiciel, on retrouve Synapse 4, toujours aussi clair et intuitif, avec quelques paramètres comme des égaliseurs déjà pré-configurés dans le premier onglet.
Un égaliseur graphique 10 bandes est également disponible pour les utilisateurs à la recherche d'une expérience plus personnalisée.
Le volume est réglable via le logiciel comme via le bouton sur le casque, situé sur la gauche. L'équilibre jeu/chat dans les écouteurs est également réglable, sur le logiciel ou via la molette sur l'écouteur droit.
Le mode "latence ultra-faible" consomme plus de batterie sur le casque, mais permet une réactivité hors pair en connexion 2,4 GHz. L'ANC peut également être configurée en mode automatique, ou en mode manuel. Laissez cette fonctionnalité en mode manuel, le mode automatique n'est franchement pas terrible.
Le microphone dispose également d'un égaliseur graphique 10 bandes et d'un système d'amélioration sonore.
Autant, le micro en lui-même est vraiment bon et le son est d'une qualité assez rare, d'autant plus que ce dernier est aisément orientable et dispose d'une bonnette. Autant, le système d'amélioration du son n'est franchement pas terrible.
Autonomie : 70 heures, pour de vrai ?
Razer nous promet jusqu'à 70 heures d'autonomie avec son casque. Cependant, si ce dernier est dénué de rétro-éclairage RGB, ce qui n'est pas une mauvaise chose, une telle performance demande certaines conditions d'utilisation. En effet, pour cela, il faudrait utiliser le casque en Bluetooth.
Nous l'avons utilisé dans notre test, à ses pleines performances, en 2,4 GHz. Sans la réduction de bruit activée, on note 50 heures d'utilisation avant d'aller à la prise. Avec la réduction de bruit activée en revanche, le casque peut tenir environ 39 à 40 heures sur sa batterie. Le casque est compatible PC, Xbox et autres consoles.
Test Razer BlackShark V3 Pro : l'avis de Clubic
Le Razer BlackShark V3 Pro est un casque gaming très complet, idéal pour les joueurs exigeants en termes de confort, de connectivité et de qualité audio. Ses transducteurs puissants et son microphone exemplaire en font un excellent choix pour le gaming compétitif. La réduction de bruit active doit toutefois être réglée au maximum pour être utile, et la réduction du bruit du micro n'est pas top. Son prix élevé (proche de 300€), se justifie par ses nombreuses fonctionnalités, mais il conviendra surtout aux joueurs ayant un certain budget, et jouant beaucoup.
Fiche technique Razer BlackShark V3 Pro
|Type de casque
|Fermé
|Forme
|Supra-aural
|Type de micro
|Omnidirectionnel
|Son surround virtuel
|Oui
|Type de casque
|Fermé
|Taille des transducteurs
|50mm
|Type de transducteur
|Transducteur dynamique
|Forme
|Supra-aural
|Pliable
|Non
|Contrôle du volume
|Sur le casque
|Micro
|Oui
|Type de micro
|Omnidirectionnel
|Ergonomie du micro
|Amovible
|Sensibilité du micro
|100 Hz - 10 kHz
|Réponse en fréquence du micro
|48 kHz
|Poids
|367g
|Compatibilité
|PS5, Windows, Xbox Series X, Xbox One, PS4
|Sans-Fil
|Bluetooth, RF 2,4 GHz
|Version bluetooth
|Bluetooth 5.3
|Liaison filaire
|Jack 3.5mm, USB
|Autonomie
|48h
|Codecs Bluetooth
|SBC, AAC
|Bande passante (Fréquence Mini)
|12 Hz
|Bande passante (Fréquence max)
|28 kHz
|Son surround virtuel
|Oui
|Logiciel compagnon
|Razer Synapse