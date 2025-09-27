Avec pas moins de 367 grammes sur la balance, soit l'un des casques gamer les plus lourds du marché, son poids ne se ressent qu'à peine sur la tête. Pour l'avoir porté pendant plus de 4 heures d'affilée, il est assez incroyable niveau gestion du poids. On s'attendait à le trouver lourd et à avoir besoin de le retirer au bout d'un moment, que nenni !