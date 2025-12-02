Un casque gamer est toujours l'allié idéal des joueurs qui veulent entendre le moindre détail. C'est aussi l'allié de la famille qui ne veut pas entendre chaque mission de GTA dans toute la maison. Mais niveau budget, c'est parfois serré, alors le G321 se pointe et s'affiche comme une solution intéressante.
- Confortable et léger
- Qualité audio générale
- Coussinets à mémoire de forme très doux
- Une autonomie trop faible
- Un peu trop de basses
- Boutons au lieu d'une molette de volume
- Microphone un peu court
- Pas compatible avec G Hub
Le Logitech G321 est un casque gamer sans fil milieu de gamme. L'idée est de proposer aux joueurs, un casque performant et abordable, qui remplit toutes les fonctionnalités essentielles. Le tout, avec du Bluetooth, une connexion en 2,4 GHz via un dongle fourni, et une autonomie presque convenable, de 20 heures. Voyons ce que vaut ce G321, qui s'annonce être un rapport performances / prix intéressant.
Design et conception : léger et joli
Esthétiquement, le G321 ne reprend pas les lignes du G522 précédemment testé. Pas de RGB, un microphone assez court, on remarque assez vite qu'on est sur une gamme inférieure. Cependant, le casque est joli et offre une qualité de fabrication très convenable.
L'arceau, aussi bien que les coussinets des écouteurs, est recouvert d'un tissu sport plutôt doux au toucher. Ce qui peut faire peur de prime abord, c'est la mousse au niveau des écouteurs. Cette dernière semble très molle, mais ce n'est pas tant un problème. Le G321 étant léger, cette mousse ne cause pas de soucis d'inconfort.
Au niveau des écouteurs, on retrouve à l'intérieur, les inscriptions "L" et "R", permettant de distinguer le bon côté. À l'extérieur, ces mêmes lettres sont en braille, l'idéal pour les non ou mal-voyants.
Sur ce casque très linéaire, les seules petites fantaisies que se permet le constructeur, sont les câbles apparents, violets et torsadés.
Au niveau des boutons également, ceux permettant de régler le volume sont violets sur la version noire du casque.
En parlant des boutons, ces derniers sont tous situés sur l'écouteur gauche. On retrouve l'interrupteur permettant d'allumer le casque et un bouton pour le passer en Bluetooth ou en 2,4 GHz. Logitech a également ajouté des boutons de volume, il est assez étonnant de ne pas voir de molette sur ce modèle.
Sur la partie inférieure, se trouve le connecteur USB-C, lequel permet de charger le G321 avec le câble USB-C vers USB-A fourni. Un dongle USB-A est également fourni, pour la connexion en 2,4 GHz au PC.
Enfin, le microphone est positionné sur l'écouteur gauche, comme à l'accoutumée. Il est rétractable et sait se faire vraiment discret. Ce micro est toutefois très petit, n'allant pas jusqu'à la bouche de l'utilisateur.
Performances : des basses en veux-tu en voilà
Avec ses écouteurs de 40 mm, le Logitech G321 offre une qualité audio globalement convenable. Il ne cherche pas à en faire trop, mais l'audio n'est toutefois pas le plus équilibré du marché.
En effet, si le son est franchement bon en apparence, on remarque assez rapidement que ce G321 est axé sur les basses, les explosions dans vos jeux préférés seront retentissantes. Il n'est en revanche pas possible de profiter d'égaliseurs sur G Hub avec ce casque. Il n'est pas compatible avec le logiciel, ce qui est fort dommage.
Si les basses sont agréables pour le gaming, ça l'est toutefois moins pour l'écoute musicale. Vos sons préférés auront un goût étonnant, fort en basses, mais pas assez équilibrés, même si la qualité sonore globale est loin d'être mauvaise.
Côté micro, c'est correct, mais il capte forcément quelques bruits de fond. En effet, sa taille et le fait qu'il n'aille pas de la bouche sont des handicaps. De ce fait, il force un peu plus pour capter la voix et enregistre un léger sifflement en fond avec. Ce n'est toutefois pas dramatique, les logiciels d'appel vocaux coupant en général le micro lorsqu'il n'est pas utilisé. Cependant, là où c'est dérangeant, c'est que la qualité sonore de ce micro n'est pas extraordinaire. Trop loin de la bouche, il ne parvient pas à proposer un résultat vraiment convaincant.
Autonomie : 20 heures, c'est tout ?
Pour les hardcore gamers qui utiliseraient le casque à longueur de journée sans dormir, ou les adeptes de marathon Fortnite ou LOL, le G321 doit être chargé tous les jours. C'est dommage, car les 20 heures, c'est en Bluetooth.
En 2,4 GHz, on tourne plus autour des 16 à 17 heures tout au plus, ce qui n'est franchement pas terrible. On se plaignait déjà de l'autonomie du SteelSeries Arctis Nova 3P Wireless, mais là, charger le casque 3 ou 4 fois par semaine, ça semble excessif.
Logitech G321 : l'avis de Clubic
Avec une qualité sonore globale convenable, le Logitech G321 peut se faire une place dans le monde des casques gamer. Si votre budget est limité, et que votre utilisation l'est aussi, alors il remplira pleinement sa mission. Si son confort et son poids de seulement 210 grammes en font un accessoire agréable, il n'en reste pas moins que l'autonomie ridicule qu'il offre relève de l'épide dans le pied.
Comme sa signature sonore n'est pas des plus éuilibrée, c'est avant-tout un casque qui reste centré sur sa vocation première : le gaming. Les amateurs de son qui aiment profiter de toute la plage audio d'une piste devront se diriger vers d'autres modèles. En plus de ça, il n'est pas compatible avec G Hub, ce qui est regrettable. Sa qualité de fabrication reste toutefois très convenable. Quant à la connectivité, on apprécie l'effort de Logitech sur ce point avec deux options qui devraient suffire à la plupart.
- Confortable et léger
- Qualité audio générale
- Coussinets à mémoire de forme très doux
- Une autonomie trop faible
- Un peu trop de basses
- Boutons au lieu d'une molette de volume
- Microphone un peu court
- Pas compatible avec G Hub
Fiche technique Logitech G321 LightSpeed
|Type de casque
|Fermé
|Forme
|Circum-aural
|Type de micro
|Omnidirectionnel
|Type de casque
|Fermé
|Taille des transducteurs
|40mm
|Forme
|Circum-aural
|Pliable
|Non
|Contrôle du volume
|Sur le casque
|Micro
|Oui
|Type de micro
|Omnidirectionnel
|Ergonomie du micro
|Rétractable
|Poids
|210g
|Sans-Fil
|Bluetooth, RF 2,4 GHz
|Version bluetooth
|Bluetooth 5.2
|True Wireless
|Oui
|Distance transmission
|10m
|Autonomie
|20h
|Connectique de charge
|USB Type C
|Bande passante (Fréquence Mini)
|20 Hz
|Bande passante (Fréquence max)
|20 kHz
|SPL Max
|85 dB