Avec une qualité sonore globale convenable, le Logitech G321 peut se faire une place dans le monde des casques gamer. Si votre budget est limité, et que votre utilisation l'est aussi, alors il remplira pleinement sa mission. Si son confort et son poids de seulement 210 grammes en font un accessoire agréable, il n'en reste pas moins que l'autonomie ridicule qu'il offre relève de l'épide dans le pied.

Comme sa signature sonore n'est pas des plus éuilibrée, c'est avant-tout un casque qui reste centré sur sa vocation première : le gaming. Les amateurs de son qui aiment profiter de toute la plage audio d'une piste devront se diriger vers d'autres modèles. En plus de ça, il n'est pas compatible avec G Hub, ce qui est regrettable. Sa qualité de fabrication reste toutefois très convenable. Quant à la connectivité, on apprécie l'effort de Logitech sur ce point avec deux options qui devraient suffire à la plupart.